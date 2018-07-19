Меру Сколе, затриманого на хабарі, повідомили про підозру

На даний час вирішуються питання про обрання реру Сколе міри запобіжного заходу

Міському голові Сколе (Львівська область) Володимиру Москалю оголошено про підозру за отриманні хабара. Про це у четвер, 19 липня, повідомила прес-служба Львівської прокуратури.

Москаля затримали на Сколівському кладовищі на черговій неправомірній вигоді 18 липня 2018 року близько 20:25 годин. Він вимагав від особи переоформити на свою матір гаражне приміщення орієнтовною вартістю 70 тис. гривень (у цю суму, зокрема, включено вартість нотаріальних послуг - 8700 гривень).

"Зазначимо, що новий злочин чоловік вчинив на етапі апеляційного оскарження вироку Стрийського міськрайонного суду, який за отриману службовцем неправомірну вигоду призначив йому покарання у вигляді 6 років 6 місяців позбавлення волі", - зазначили в прокуратурі.

Прокурор області Юрій Квятківський оголосив Москалю повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

"На даний час вирішуються питання про обрання порушнику міри запобіжного заходу", - додали в прокуратурі.

Додали, що меру Сколе загрожує до 10 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, а такою конфіскація майна.

Нагадаємо, у місті Сколе Львівської області 18 липня на хабарі затримали мера міста Володимира Москаля під час отримання хабаря у ромірі 68,7 тисяч гривень.