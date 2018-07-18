Мэра города Сколе задержали на взятке в 68 тысяч гривен

Владимира Москаля задержали во время получения взятки

В городе Сколе Львовской области на взятке задержали мэра города Владимира Москаля. Об этом написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

Луценко отметил, что Москаля задержали во время получения взятки в 68,7 тысяч гривен

"В славном городе Сколе работает мэром такой себе В. Москаль. Работает, хотя еще в марте 2018 осужден на 6,5 лет за взятку. Однако, апелляция все переносится. И В. Москаль продолжает быть мэром. Чтобы не потерять навыки решил этот Москаль снова взять неправомерную выгоду на 68,7 тыс грн", - написал он.

Он отметил, что полиция и прокуратура оперативно задержала мэра города.

В славном городе Сколе работает мэром такой себе. Москаль. Работает, хотя еще в марте 2018 осужден на 6,5 лет за... Опубликовано Юрием Луценко Среда, 18 июля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что арестован за взятку мэр Чопа Валерий Самардак вышел под залог в размере 128 тысяч гривен.

Как отмечалось, Апелляционный суд Закарпатской области снизил сумму залога для арестованного за взятку городского головы Чопа Валерия Самардака до 128 тыс. гривен, однако оставил меру пресечения в виде содержания под стражей. По решению суда Самардак должен был оставаться под стражей до 27 июля 2017 года, однако сумму залога снизили с 1 млн гривен до 128 тысяч гривен.