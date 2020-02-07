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"Мэру" оккупированного Новоазовска сообщили о подозрении

Новости » Происшествия     07.02.2020 - 19:19
"Мэру" оккупированного Новоазовска сообщили о подозрении
Иллюстративное фото (facebook.com abazia)

Подозрение пособнику боевиков было объявлено заочно

Прокуратура заочно сообщила о подозрении "руководителю администрации" оккупированного города Новоазовск, что в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу прокуратуры Донецкой области в Facebook.

Как сообщается, так называемому "мэру" подконтрольного боевикам "ДНР" Новоазовска было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса украины, то есть участие в террористической организации. Мужчина с 2016 года сотрудничает с пророссийскими боевиками.

"Преступная деятельность подозреваемого способствует созданию системы так называемых "банковских учреждений", в частности отделений "Центрального республиканского банка ДНР", с целью наполнения налогами "местного бюджета", в том числе от промышленных предприятий, мощности которых находятся на временно оккупированной территории и контролируются террористами", - пояснили в прокуратуре

Кроме того, пособник боевиков освещает в подконтрольных оккупационным силам СМИ деятельность так называемой "ДНР" и пропагандирует преступные идеи пророссийских террористов.

&quot;Мэру&quot; оккупированного Новоазовска сообщили о подозрении

Напомним, ранее сообщалось, что полиция сообщила о подозрении двум участниками незаконного вооруженного формирования, что входило в так называемую "самооборону Крыма". Подозреваемые несли боевые дежурства на незаконно созданном блокпосту возле Красноперекопска.

Также РБК-Украина писало, что Офис генпрокурора сообщил боевику "ДНР" о подозрении в пытках украинских пленных. В частности, мужчина наносил побои гражданским и военным, угрожал убийством, имитировал расстрелы и удерживал их в нечеловеческих условиях.

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Новости Украины ДНРподозрениеПрокуратура
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