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"Меру" окупованого Новоазовська повідомили про підозру

Новини » Надзвичайні події     07.02.2020 - 19:19
"Меру" окупованого Новоазовська повідомили про підозру
Ілюстративне фото (facebook.com abazia)

Підозру пособнику бойовиків було оголошено заочно

Прокуратура заочно повідомила про підозру "керівнику адміністрації" окупованого міста Новоазовськ, що у Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прокуратури Донецької області в Facebook.

Як повідомляється, так званому "меру" підконтрольного бойовикам "ДНР" Новоазовська було оголошено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу, тобто участь в терористичній організації. Чоловік з 2016 року співпрацює з проросійськими бойовиками.

"Злочинна діяльність підозрюваного сприяє створенню системи так званих "банківських установ", зокрема відділень "Центрального республіканського банку ДНР", з метою наповнення податками "місцевого бюджету", у тому числі від промислових підприємств, потужності яких знаходяться на тимчасово окупованій території та контролюються терористами", - пояснили в прокуратурі.

Крім того, пособник бойовиків висвітлює в підконтрольних окупаційним силам ЗМІ діяльність так званої "ДНР" та пропагує злочинні ідеї проросійських терористів.

&quot;Меру&quot; окупованого Новоазовська повідомили про підозру

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція повідомила про підозру двом учасниками незаконного збройного формування, що входило до так званої "самооборони Криму". Підозрювані несли бойові чергування на незаконно створеному блокпосту біля Красноперекопська.

Також РБК-Україна писало, що Офіс генпрокурора повідомив бойовику "ДНР" про підозру в тортурах українських полонених. Зокрема, чоловік наносив побої цивільним та військовим, погрожував вбивством, імітував розстріли та утримував їх у нелюдських умовах.

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