Мэр Балаклеи с семьей выехал в Россию, - Харьковская ОВА

"По нашей информации, мэр Балаклеи со своей семьей покинул этот город и уехал на территорию России. К сожалению, мы такие факты имеем, и я убежден, эти люди понесут справедливое и жесткое наказание за свои действия, за предательство Украины и каждого жителя населенного пункта", - заявил Синегубов.