UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мертва земля. У ЗСУ показали, як виглядає звільнена місяць тому Кліщіївка

Фото: у ЗСУ показали, як виглядає звільнена Кліщіївка (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські воїни-десантники показали, як виглядає Кліщіївка під Бахмутом. Населений пункт був звільнений місяць тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 80-у окрему десантно-штурмову бригаду ДШВ ЗСУ у Facebook.

На опублікованих кадрах звільнений населений пункт більше нагадує випалену землю. У Кліщіївці майже не залишилося вцілілих будинків.

"Суцільні руїни. Мертва земля. Кліщіївка... Ще один доказ чергового злочину проти людства. Ще одна причина ніколи не забувати все скоєне окупантом на нашій землі", - йдеться у повідомленні.

 

Бої під Бахмутом

Бахмутський напрямок довгий період залишається один з епіцентрів боїв. За даними Генштабу ЗСУ, наші воїни атакують на південному фланзі. Саме там місяць тому були звільнені населені пункти Кліщіївка та Андріївка.

Саме місто Бахмут поки контролюють російські загарбники. Але Сили оборони допускають, що окупантів може чекати оточення.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниБахмутВійна в УкраїніВійна Росії проти України