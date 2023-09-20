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Мертва заздалегідь інтрига та Зінченко вище за "Реал". ШІ обрав фаворитів Ліги чемпіонів

Манчестер, Середа 20 вересня 2023 11:44
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Мертва заздалегідь інтрига та Зінченко вище за "Реал". ШІ обрав фаворитів Ліги чемпіонів Фото: "Містяни" з перемоги розпочали захист титулу (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Провідні спортивни аналітики з компанії Opta за допомогою штучного інтелекту визначили головних претендентів на тріумф у Лізі чемпіонів 2023/24. Лідер рейтингу – англійський "Манчестер Сіті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Analyst.

Напередодні стартував груповий етап головного єврокубка. Шлях до трофею розпочали 16 провідних команд Європи.

Зіграв і головний фаворит аналітиків. "Ман Сіті" здобув вольову перемогу над белградською "Црвеною Звездою" (3:1). Шанси "містян" на титул за підсумками розіграшу Кубка чемпіонів аналітики на базі штучного інтелекту оцінили на рівні 38,9%. Імовірність же появи команди Хосепа Гвардіоли у фіналі – 55,1%.

Другий претендент на кубок Ліги чемпіонів суттєво відстав. Шанси мюнхенської "Баварії" на тріумф склали всього 10,9%. Вірогідність побачити "ротен" у фіналі – 22%, а на стадії 1/2 фіналу – 39,1%. До чільної трійки також несподівано потрапив лондонський "Арсенал". Команда Олександра Зінченка переможе в євротурнірі з імовірністю 8,7%.

"Вічний" фаворит головного єврокубка – мадридський "Реал" – опинився на 4-й сходинці в списку основних претендентів. На перемогу "вершкових" у фіналі Ліги чемпіонів наразі аналітики дають скромні 6%. До топ-десятки також потрапили міланський "Інтер" (5,6%), італійський "Наполі" (4,5%), німецький РБ "Лейпциг" (3,8%), англійський МЮ (3,3%), іспанська "Барселона" (3,2%) та мадридський "Атлетіко" (2,4%).

Україна цьогоріч у Лізі чемпіонів представлена донецьким "Шахтарем". Чемпіон УПЛ поступився "Порту" в стартовому турі групового етапу, а в прогнозах Opta згадки не отримав. Наступний матч "гірників" – 4 жовтня проти бельгійського "Антверпена".

Мертва заздалегідь інтрига та Зінченко вище за &quot;Реал&quot;. ШІ обрав фаворитів Ліги чемпіонів

До слова, воротар Проведель голом в останній атаці врятував "Лаціо" від поразки в Кубку чемпіонів.

Нагадаємо, напередодні "Шахтар" зазнав поразки від "Порту" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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