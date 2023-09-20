Заранее мертвая интрига и Зинченко выше "Реала". ИИ выбрал фаворитов Лиги чемпионов

Ведущие спортивные аналитики из компании Opta с помощью искусственного интеллекта определили главных претендентов на триумф в Лиге чемпионов 2023/24. Лидер рейтинга – английский "Манчестер Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Analyst .

Накануне стартовал групповой этап главного еврокубка. Путь к трофею начали 16 ведущих команд Европы.

Сыграл и главный фаворит аналитиков. "Ман Сити" одержал волевую победу над белградской "Црвеной Звездой" (3:1). Шансы "горожан" на титул по итогам розыгрыша Кубка чемпионов аналитики на базе искусственного интеллекта оценили на уровне 38,9%. Вероятность же появления команды Хосепа Гвардиолы в финале – 55,1%.

Второй претендент на кубок Лиги чемпионов существенно отстал. Шансы мюнхенской "Баварии" на триумф составили всего 10,9%. Вероятность увидеть "ротен" в финале – 22%, а на стадии 1/2 финала – 39,1%. В главную тройку также неожиданно попал лондонский "Арсенал". Команда Александра Зинченко победит в евротурнире с вероятностью 8,7%.

"Вечный" фаворит главного еврокубка – мадридский "Реал" – оказался на 4-й строчке в списке основных претендентов. На победу "сливочных" в финале Лиги чемпионов аналитики дают скромные 6%. В топ-десятку также попали миланский "Интер" (5,6%), итальянский "Наполи" (4,5%), немецкий РБ "Лейпциг" (3,8%), английский МЮ (3,3%), испанская "Барселона" (3,2%) и мадридский "Атлетико" (2,4%).

Украина в этом году в Лиге чемпионов представлена донецким "Шахтером". Чемпион УПЛ уступил "Порту" в стартовом туре группового этапа, а в прогнозах Opta упоминания не получил. Следующий матч "горняков" – 4 октября против бельгийского "Антверпена".