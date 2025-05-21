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У Мерца виступають за переговори України та РФ у Ватикані, але локація - не головне

Середа 21 травня 2025 17:23
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У Мерца виступають за переговори України та РФ у Ватикані, але локація - не головне Фото: у Стамбулі пройшли переговори України та Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина підтримує можливість проведення нового раунду переговорів між Україною і Росією у Ватикані. Але є важливіші речі, ніж локація.

Про це заявив прессекретар німецького уряду Штефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Repubblica.

За його словами, Німеччина позитивно ставиться до консультацій щодо можливої посередницької ролі Папи Римського Лева XIV у переговорах між Україною і Росією. Але про дату і можливі формати говорити зарано.

"Переговори у Ватикані? Головне, щоб переговори були серйозними", - підкреслив він.

Корнеліус звернув увагу, що до такої зустрічі потрібна серйозна підготовка. При цьому умовою для її проведення має бути наявність у всіх сторін переговорів повноважень для серйозного діалогу про припинення вогню.

Прессекретар німецького уряду додав, що європейці підтримують контакт з американськими партнерами щодо нових санкцій проти Росії. На цьому тлі є зусилля Конгресу США щодо запровадження нових обмежень проти РФ.

Де можуть відбутися переговори України та Росії

Нагадаємо, перший раунд переговорів України та Росії відбувся минулого тижня в Стамбулі.

У понеділок, 19 травня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже обговорює з партнерами можливість проведення нового раунду переговорів.

За словами голови української держави, зараз для такої зустрічі розглядають три локації: Стамбул, Ватикан або Швейцарію. При цьому Україні потрібен максимальний рівень представленості всіх делегацій.

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