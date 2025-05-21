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У Мерца выступают за переговоры Украины и РФ в Ватикане, но локация - не главное

Среда 21 мая 2025 17:23
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У Мерца выступают за переговоры Украины и РФ в Ватикане, но локация - не главное Фото: в Стамбуле прошли переговоры Украины и России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия поддерживает возможность проведения нового раунда переговоров между Украиной и Россией в Ватикане. Но есть более важные вещи, чем локация.

Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Repubblica.

По его словам, Германия положительно относится к консультациям насчет возможной посреднической роли Папы Римского Льва XIV в переговорах между Украиной и Россией. Но о дате и возможных форматах говорить рано.

"Переговоры в Ватикане? Главное, чтобы переговоры были серьезными", - подчеркнул он.

Корнелиус обратил внимание, что к такой встрече нужна серьезная подготовка. При этом условием для ее проведения должно быть наличие у всех сторон переговоров полномочий для серьезного диалога о прекращении огня.

Пресс-секретарь немецкого правительства добавил, что европейцы поддерживают контакт с американскими партнерами по поводу новых санкций против России. На этом фоне есть усилия Конгресса США по введению новых ограничений против РФ.

Где могут пройти переговоры Украины и России

Напомним, первый раунд переговоров Украины и России прошел на прошлой неделе в Стамбуле.

В понедельник, 19 мая, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже обсуждает с партнерами возможность проведения нового раунда переговоров.

По словам главы украинского государства, сейчас для такой встречи рассматривают три локации: Стамбул, Ватикан или Швейцарию. При этом Украине нужен максимальный уровень представленности всех делегаций.

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Российская Федерация Ватикан Мирные переговоры Папа Римский Лев XIV Война в Украине
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