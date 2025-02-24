Мерц зробив заяву про Україну та мирні переговори

Мирні переговори

18 лютого під час переговорів у Саудівській Аравії між США та Росією обговорювалися не лише питання двосторонніх відносин, а й можливості врегулювання війни в Україні. Однак, поки перемовини ще тривали, Росія знову висунула ультиматуми. Зокрема, в Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що "членство України в НАТО є неприйнятним", водночас стверджуючи, що "немає перешкод" для вступу України до ЄС, оскільки це не є військовим блоком.

Крім того, "Стамбульська протокольна угода" може стати основою для майбутньої мирної угоди між Росією та Україною. Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати дуже близькі до підписання мирного документу.

Віткофф підкреслив, що в рамках майбутньої угоди кожна сторона буде змушена йти на поступки, як територіальні, так і економічні.

Водночас, прем'єр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон домовилися об'єднати свої зусилля та виступити з єдиним посланням до Трампа. Вони закликали президента США припинити ведення сепаратних переговорів з Москвою в обмін на гарантії Європи щодо безпеки України в майбутньому.

У рамках міжнародної дипломатії, яка активізувалася до третьої річниці російського вторгнення, Стармер і Макрон вирішили координувати свої зусилля, щоб вплинути на стратегію Трампа, зазначивши, що глобальна безпека знаходиться на критичному етапі.