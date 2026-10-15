Мерц жорстко висловився про перенесення заморожених активів РФ під контроль США

Журналісти поцікавилися в німецького лідера, як він ставиться до пропозиції передати заморожені в ЄС російські активи під контроль США, щоб сприяти мирному врегулюванню.

"Це активи, які заморожені в Європі - і вони мають залишатися замороженими в Європі. Це наша справа, і ми ухвалюємо щодо цього рішення", - наголосив Мерц.

Що важливо розуміти, нещодавно в іноземних ЗМІ почала ширитися інформація про нову пропозицію команди президента США Дональда Трампа для Європи.

Так, Вашингтон запропонував ЄС розморозити частину російських суверенних активів і передати їх до фінансової структури під контролем Вашингтона, щоб відновити мирні переговори щодо завершення війни в Україні.

15-16 жовтня в Брюссель проходить саміт лідерів Євросоюзу, однак відомо, що використання заморожених російських активів не включили до порядку денного зустрічі. Окрім того, члени ЄС не планують ухвалювати додаткових рішень щодо фінансування України.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи запропонувала механізм, який дозволив би передати Україні заморожені російські кошти на підставі рішень Європейського суду з прав людини. Однак прогресу цьому питанні досі немає.