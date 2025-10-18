Мерц заявив про необхідність плану миру для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україні потрібен мирний план.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника уряду ФРН Штефана Корнеліуса, пише Deutsche Welle.

За його словами, планується посилити тиск на Москву за допомогою санкцій та задіяти заморожені російські активи.

"Володимир Зеленський користується повною підтримкою Німеччини та наших європейських друзів на шляху до миру", - наводить слова Мерца Корнеліус.

Він зазначив, що після зустрічі президента України з главою США Дональдом Трампом глави європейських країн обговорили з Зеленським подальші дії й мають намір надалі уважно стежити за наступними кроками.

Інших подробиць щодо "мирного плану" для України медіа не наводить.