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Мерц закликав Сі Цзіньпіна сприяти припиненню вогню між Україною та РФ

Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він закликав підтримати зусилля Європи та США для припинення вогню між Україною та Росією.

Про це розповів речник німецького уряду Штефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stern.

За його словами, це була перша телефонна розмова Мерца з Сі Цзіньпінем з моменту його вступу на посаду канцлера Німеччини.

Під час розмови Мерц розповів китайському лідеру про спільні зусилля Європи та США щодо досягнення якнайшвидшого припинення вогню в Україні та закликав підтримати ці зусилля.

Також канцлер Нфмеччини та Сі Цзіньпінь підкреслили свою готовність співпрацювати у партнерстві для вирішення глобальних викликів. Окрім того, обговорювалися економічні відносини між двома країнами.

Переговори України та Росії

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів України та Росії. Під час зустрічі сторони домовилися про великий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", а також продовжувати переговори щодо припинення вогню.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже обговорює з партнерами можливість проведення нового раунду переговорів.

За його словами, зараз для такої зустрічі розглядають три локації: Стамбул, Ватикан або Швейцарію. При цьому Україні потрібен максимальний рівень представленості всіх делегацій.

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