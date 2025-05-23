Мерц закликав Сі Цзіньпіна сприяти припиненню вогню між Україною та РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він закликав підтримати зусилля Європи та США для припинення вогню між Україною та Росією.

Про це розповів речник німецького уряду Штефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stern .

За його словами, це була перша телефонна розмова Мерца з Сі Цзіньпінем з моменту його вступу на посаду канцлера Німеччини.

Під час розмови Мерц розповів китайському лідеру про спільні зусилля Європи та США щодо досягнення якнайшвидшого припинення вогню в Україні та закликав підтримати ці зусилля.

Також канцлер Нфмеччини та Сі Цзіньпінь підкреслили свою готовність співпрацювати у партнерстві для вирішення глобальних викликів. Окрім того, обговорювалися економічні відносини між двома країнами.