Мерц закликав Сі Цзіньпіна сприяти припиненню вогню між Україною та РФ
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він закликав підтримати зусилля Європи та США для припинення вогню між Україною та Росією.
Про це розповів речник німецького уряду Штефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stern.
За його словами, це була перша телефонна розмова Мерца з Сі Цзіньпінем з моменту його вступу на посаду канцлера Німеччини.
Під час розмови Мерц розповів китайському лідеру про спільні зусилля Європи та США щодо досягнення якнайшвидшого припинення вогню в Україні та закликав підтримати ці зусилля.
Також канцлер Нфмеччини та Сі Цзіньпінь підкреслили свою готовність співпрацювати у партнерстві для вирішення глобальних викликів. Окрім того, обговорювалися економічні відносини між двома країнами.
Переговори України та Росії
Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів України та Росії. Під час зустрічі сторони домовилися про великий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", а також продовжувати переговори щодо припинення вогню.
Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже обговорює з партнерами можливість проведення нового раунду переговорів.
За його словами, зараз для такої зустрічі розглядають три локації: Стамбул, Ватикан або Швейцарію. При цьому Україні потрібен максимальний рівень представленості всіх делегацій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.