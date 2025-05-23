ua en ru
Пт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Мерц закликав Сі Цзіньпіна сприяти припиненню вогню між Україною та РФ

П'ятниця 23 травня 2025 18:08
UA EN RU
Мерц закликав Сі Цзіньпіна сприяти припиненню вогню між Україною та РФ Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він закликав підтримати зусилля Європи та США для припинення вогню між Україною та Росією.

Про це розповів речник німецького уряду Штефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stern.

За його словами, це була перша телефонна розмова Мерца з Сі Цзіньпінем з моменту його вступу на посаду канцлера Німеччини.

Під час розмови Мерц розповів китайському лідеру про спільні зусилля Європи та США щодо досягнення якнайшвидшого припинення вогню в Україні та закликав підтримати ці зусилля.

Також канцлер Нфмеччини та Сі Цзіньпінь підкреслили свою готовність співпрацювати у партнерстві для вирішення глобальних викликів. Окрім того, обговорювалися економічні відносини між двома країнами.

Переговори України та Росії

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів України та Росії. Під час зустрічі сторони домовилися про великий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", а також продовжувати переговори щодо припинення вогню.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже обговорює з партнерами можливість проведення нового раунду переговорів.

За його словами, зараз для такої зустрічі розглядають три локації: Стамбул, Ватикан або Швейцарію. При цьому Україні потрібен максимальний рівень представленості всіх делегацій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Фрідріх Мерц Мирні переговори Перемир'я Росії та України Сі Цзіньпін Режим припинення вогню Війна в Україні
NEWS
Україна та РФ провели перший етап обміну "1000 на 1000": всі подробиці (фото, відео)
Україна та РФ провели перший етап обміну "1000 на 1000": всі подробиці (фото, відео)
DAILY
Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"