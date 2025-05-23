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Мерц призвал Си Цзиньпина способствовать прекращению огня между Украиной и РФ

Пятница 23 мая 2025 18:08
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Мерц призвал Си Цзиньпина способствовать прекращению огня между Украиной и РФ Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Он призвал поддержать усилия Европы и США для прекращения огня между Украиной и Россией.

Об этом рассказал представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stern.

По его словам, это был первый телефонный разговор Мерца с Си Цзиньпинем с момента его вступления в должность канцлера Германии.

Во время разговора Мерц рассказал китайскому лидеру о совместных усилиях Европы и США по достижению скорейшего прекращения огня в Украине и призвал поддержать эти усилия.

Также канцлер Германии и Си Цзиньпинь подчеркнули свою готовность сотрудничать в партнерстве для решения глобальных вызовов. Кроме того, обсуждались экономические отношения между двумя странами.

Переговоры Украины и России

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров Украины и России. Во время встречи стороны договорились о большом обмене пленными в формате "1000 на 1000", а также продолжать переговоры о прекращении огня.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже обсуждает с партнерами возможность проведения нового раунда переговоров.

По его словам, сейчас для такой встречи рассматривают три локации: Стамбул, Ватикан или Швейцарию. При этом Украине нужен максимальный уровень представленности всех делегаций.

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