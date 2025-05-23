Мерц призвал Си Цзиньпина способствовать прекращению огня между Украиной и РФ
Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Он призвал поддержать усилия Европы и США для прекращения огня между Украиной и Россией.
Об этом рассказал представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stern.
По его словам, это был первый телефонный разговор Мерца с Си Цзиньпинем с момента его вступления в должность канцлера Германии.
Во время разговора Мерц рассказал китайскому лидеру о совместных усилиях Европы и США по достижению скорейшего прекращения огня в Украине и призвал поддержать эти усилия.
Также канцлер Германии и Си Цзиньпинь подчеркнули свою готовность сотрудничать в партнерстве для решения глобальных вызовов. Кроме того, обсуждались экономические отношения между двумя странами.
Переговоры Украины и России
Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров Украины и России. Во время встречи стороны договорились о большом обмене пленными в формате "1000 на 1000", а также продолжать переговоры о прекращении огня.
На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже обсуждает с партнерами возможность проведения нового раунда переговоров.
По его словам, сейчас для такой встречи рассматривают три локации: Стамбул, Ватикан или Швейцарию. При этом Украине нужен максимальный уровень представленности всех делегаций.
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