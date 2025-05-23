Мерц призвал Си Цзиньпина способствовать прекращению огня между Украиной и РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Он призвал поддержать усилия Европы и США для прекращения огня между Украиной и Россией.

Об этом рассказал представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stern .

По его словам, это был первый телефонный разговор Мерца с Си Цзиньпинем с момента его вступления в должность канцлера Германии.

Во время разговора Мерц рассказал китайскому лидеру о совместных усилиях Европы и США по достижению скорейшего прекращения огня в Украине и призвал поддержать эти усилия.

Также канцлер Германии и Си Цзиньпинь подчеркнули свою готовность сотрудничать в партнерстве для решения глобальных вызовов. Кроме того, обсуждались экономические отношения между двумя странами.