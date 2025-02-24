Мерц виступає за незалежність від США

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц виступив із різкою критикою США. Він вважає, що треба бути більш незалежними від Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Він додав, що із заяв, зроблених минулого тижня, стає зрозуміло, що США відносно байдуже майбутнє України.

"Моїм абсолютним пріоритетом буде досягнення незалежності від США", - заявив лідер ХДС.

Вибори до Бундестагу

Нагадаємо, 23 лютого відбулися позачергові вибори до парламенту Німеччини. Після оголошення результатів екзит-полу Фрідріх Мерц заявив, що його партія виграла.

Згідно з непідтвердженими даними екзит-полу, партія ХДС разом зі своєю баварською сестринською партією Християнським соціальним союзом (ХСС), набрала 29% голосів.

Раніше Мерц закликав Францію і Велику Британію до переговорів про ядерний захист. Це було пов'язано з погрозами адміністрації президента США відмовитися від підтримки Європи.

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