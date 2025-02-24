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Мерц виступає за незалежність від США

Понеділок 24 лютого 2025 01:20
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Мерц виступає за незалежність від США Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц виступив із різкою критикою США. Він вважає, що треба бути більш незалежними від Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Моїм абсолютним пріоритетом буде досягнення незалежності від США", - заявив лідер ХДС.

Він додав, що із заяв, зроблених минулого тижня, стає зрозуміло, що США відносно байдуже майбутнє України.

Вибори до Бундестагу

Нагадаємо, 23 лютого відбулися позачергові вибори до парламенту Німеччини. Після оголошення результатів екзит-полу Фрідріх Мерц заявив, що його партія виграла.

Згідно з непідтвердженими даними екзит-полу, партія ХДС разом зі своєю баварською сестринською партією Християнським соціальним союзом (ХСС), набрала 29% голосів.

Раніше Мерц закликав Францію і Велику Британію до переговорів про ядерний захист. Це було пов'язано з погрозами адміністрації президента США відмовитися від підтримки Європи.

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