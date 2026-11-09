Мерц висловив готовність особисто поговорити з Путіним на G20 у Майамі

Під час публічного діалогу з громадянами в Хагені журналіст запитав Мерца, чи може у грудні відбутися його зустріч із Путіним. У відповідь він сказав, що не збирається уникати такої можливості, якщо диктатор РФ прибуде на G20.

"Сторона, що приймає, завжди має право запросити додаткових глав держав і урядів. І, наскільки нам відомо на даний момент, Трамп запросив Путіна... Якщо він буде там, я не втомлюся ухилятися від можливості провести з ним бесіду", - сказав канцлер.

Він додав, що зараз невідомо, чи буде Путін на G20. За його словами, поки що глава Кремля не дав згоди.