Мерц відвідав Київ, а Зеленський заявив про нову Контактну групу: новини за 9 грудня

Україна організувала нову контактну групу, до якої увійшли кілька країн Європи. А до Києва прибув кандидат на посаду канцлера Німеччини від "Християнсько-демократичного союзу" Фрідріх Мерц

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 9 грудня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Міністр оборони Рустем Умєров обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном допомогу США та наступний "Рамштайн".

РФ заявила про передачу Україні "тіл полонених", які нібито загинули через падіння Іл-76. У Коордштабі кажуть, що зараз триває ідентифікація останків тіл, переданих з Москвою під час останніх репатріаційних заходів.

РФ запустила по Україні в чотири рази більше ракет і дронів цієї осені, ніж минулої, - WSJ

За підрахунками The Wall Street Journal, Росія за три місяці запустила по Україні понад 6000 ракет і безпілотників. 92% усіх випущених цілей були безпілотниками та хибними цілями.

За даними джерел WSJ, Росія може виробляти 1200 аналогів іранських Shahed на місяць.

В автомобілі, який підірвали в окупованому Донецьку, перебував колаборант Сергій Євсюков і його дружина

Євсюков загинув, а його дружина у важкому стані.

Сергій Євсюков - начальник Оленівської колонії. У липні 2022 року окупанти здійснили теракт в Оленівці, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських захисники та 130 отримали поранення.

Хакери спробували атакувати оборонні підприємства України

Держспецзв'язку повідомило, що хакери розсилали фішингові листи, які маскували під офіційні повідомлення від Українського союзу промисловців і підприємців. У листах містилося "шкідливе" посилання.

За кібератакою стоїть угруповання UAC-0185, яке активно діє щонайменше з 2022 року. Хакери також націлилися на представників Сил безпеки й оборони України.

Кратери 13 метрів: британська розвідка зафіксувала ліквідацію російської С-400 у Криму

Як зазначається у зведенні, українські воїни 29 листопада 2024 року знищили елементи російської ППО С-400 у Сімферополі.

Розвідники акцентують, що це другий зареєстрований успішний удар по російських системах С-400 Збройними силами України у листопаді після знищення такої системи у Курській області 23 листопада 2024 року.

Обговорить запрошення до НАТО. Зеленський найближчим часом зателефонує Байдену

"Я збираюся, до речі, подзвонити найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість, поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є діючим президентом США і від його позиції багато залежить", - заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами за підсумками зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві.

Мерц у Києві підтримав надання Україні далекобійних видів озброєння

Лідер німецької опозиції та кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що підтримує надання Україні далекобійної зброї. Він зазначив, що ці озброєння повинні мати здатність вражати військові об’єкти на території Росії.

За його словами, у Німеччині триває "дуже інтенсивна" дискусія щодо військової підтримки України.

Україна може подумати над ідеєю Макрона щодо розміщення іноземних військ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський нагадав, що лідер Франції Еммануель Макрон пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України. Це нібито мало б гарантували безпеку, поки Україна не в НАТО.

"Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії", - підкреслив Зеленський.

Для єдиної позиції Європи щодо завершення війни. Зеленський заявив про нову Контактну групу

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц запропонував президенту України Володимиру Зеленському створити Контактну групу з декількох країн Європи, щоб сформувати єдину позицію щодо завершення війни в Україні.

"Вашу пропозицію щодо створення Контактної групи я підтримую. Якщо чесно, ми вже організували (Контактну групу - ред.)", - відповів президент.

Зеленський доручив провести аудит у підготовці військових і натякнув на нові кадрові зміни

Голова держави Володимир Зеленський розповів про доручення, які він дав під час сьогоднішнього засідання Ставки.

"А зараз - зробити аудит того, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено, що маємо додати і кого ще замінити. Все, що необхідно, може бути забезпечене - і на організаційному рівні, і на рівні фінансів", - зазначив президент.