Мерц: Україна має забезпечити, щоб молоді чоловіки не виїжджали з країни

Україні необхідно забезпечити, щоб молоді чоловіки залишалися в країні і не виїжджали за кордон.

Про це на пресконференції за підсумками зустрічі "коаліції охочих" заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv.

"Україна повинна гарантувати це, щоб молоді люди не виїжджали в Німеччину, Польщу чи Францію", - сказав він.

Заклик Мерца до Зеленського

Нагадаємо, 13 листопада канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що в країні спостерігається значне зростання кількості молодих українців після того, як Київ дозволив виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років.

За словами Мерца, він просив президента України Володимира Зеленського забезпечити проходження військової служби всередині країни, щоб молоді чоловіки не виїжджали до Німеччини

Від початку повномасштабного вторгнення Росії виїзд за кордон для українських чоловіків призовного віку (18-60 років) був заборонений. Виняток для молоді до 22 років було зроблено тільки в серпні 2024 року.

Водночас, як зазначав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, виїжджати можна тільки за наявності паспорта і військово-облікового документа.

На тлі нових правил кількість українців, які прибувають до Німеччини, різко збільшилася. Газета Bild повідомляла, що щотижня надходить близько 1000 заявок на отримання захисту, тоді як раніше їх було близько 100. Це викликало стурбованість німецької влади і призвело до обговорень про необхідність посилення міграційної політики.