Мерц про угоду США і ЄС: тарифи завдадуть істотної шкоди економіці Німеччини

Учора США і ЄС уклали торговельну угоду. Однак компроміс у тарифній суперечці створить серйозні проблеми для німецької економіки.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Після засідання кабінету міністрів безпеки він сказав, що наслідки не обмежуються лише для Німеччини та Європи.
"Німецька економіка зазнає значних збитків від цих мит... Ми побачимо наслідки цієї торгової політики і в Америці", - каже канцлер.
Він додав, що це призведе не тільки до зростання інфляції, а й до погіршення трансатлантичної торгівлі загалом.
"Я твердо переконаний, що ці мита не відповідають інтересам Сполучених Штатів Америки", - сказав Мерц.
Водночас він висловив подяку Єврокомісії за невтомні переговори зі США, зазначивши, що він не задоволений кінцевим результатом, але визнавши, що більшого домогтися було неможливо.
"Особисто я не очікував нічого більшого, ніж такий результат. Але ще раз: цей результат нас не може задовольнити, але це найкраще, чого можна було домогтися в цій ситуації", - резюмував федеральний канцлер.
Нагадаємо, у неділю 27 липня, після кількох місяців переговорів, США та ЄС оголосили про досягнення угоди щодо торговельної угоди.
За словами президента США Дональда Трампа, угода передбачає 15% тариф на більшість товарів з ЄС. Таким чином, це менше 30%, якими Трамп погрожував раніше, але значно вище, ніж до його тарифного наступу.
Крім того, ЄС збільшить закупівлі американського скрапленого природного газу, а європейські компанії інвестуватимуть у США.
Детальніше про те, що відомо про угоду між США і ЄС, і чи є від цього вигода Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.