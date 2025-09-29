ua en ru
Мерц на саміті в Берліні підтвердив подальшу підтримку України, - Кличко

Німеччина, Понеділок 29 вересня 2025 14:05
Мерц на саміті в Берліні підтвердив подальшу підтримку України, - Кличко Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Володимир Кличко (instagram.com)
Автор: Олександр Мороз

Під час саміту Schwarz Ecosystem у Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Володимир Кличко обговорили подальшу допомогу Україні. Ключове послання канцлера Німеччини в тому, що мир має повернутися - це ключ до процвітання, але і вимагає сили.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив Володимир Кличко після зустрічі з Фрідріхом Мерцом.

"Неймовірний день у Берліні. Під час саміту Schwarz Ecosystem канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виголосив чудову промову з грандіозним баченням сильної Європи, в якій Німеччина відіграє свою роль, а Україна має своє законне місце. Мир має повернутися; це ключ до нашого процвітання. Послання чітке: мир вимагає сили", - зазначив він.

Зі свого боку канцлер Німеччини розповів про зустріч з Володимиром Кличком та його братом Віталієм в Києві раніше.

"Я ніколи не забуду, як був у Києві з Володимиром Кличком та його братом у його кабінеті в мерії: тут поширювали нашу фотографію з підписом "Двоє з половиною чоловіків". Був радий знову зустрітися з Володимиром сьогодні на полях саміту Schwarz Ecosystem у Берліні", - написав Мерц у своєму Instagtam.

Як повідомлялося раніше, мер Києва Віталій Кличко разом із мером Берліна Каєм Вегнером працюють над організацією міжнародного інвестиційного форуму "Берлінська платформа", на якому будуть зібрані кошти на відновлення України.

А міністр внутрішніх справ Німеччини після зустрічі з Кличком ухвалив рішення про виділення 2 млн євро та закупівлю дронів для ЗСУ.

