UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Мерц пригрозив Росії новими санкціями через Україну: що відомо

Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Припинення вогню в Україні має "дати можливість укласти справжній мирний договір". В іншому разі Росія зіткнеться з новими санкціями.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на зустрічі з президента Європейської ради Антоніу Кошта, пише РБК-Україна з посиланням на Stern.de, The Guardian.

Коментуючи війну Росії проти України, Мерц наголосив, що "ми твердо і беззастережно стоїмо на боці України" і що ЄС прагне "закінчити цю війну якнайшвидше", але водночас зрозуміло, що "це не минеться повз голову України".

Він наголосив, що "українці мають брати участь" у будь-яких обговореннях, і пообіцяв, що ЄС продовжить "підтримувати Україну в її здатності ефективно захищати себе".

Німецький канцлер у четвер розмовляв телефоном із президентом США Дональдом Трампом і запевнив Трампа в підтримці його ідеї про 30-денне припинення вогню.

"Зокрема, зараз ідеться про Росію", - попередив Мерц.

Він зазначив, що таке припинення вогню має "дати можливість укласти справжній мирний договір".

"Якщо цього не відбудеться, ми, не вагаючись, підемо на подальше посилення санкційного тиску спільно з нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки", - наголосив канцлер.

 

Поїздка Мерца за межі ФРН вперше на посаді канцлера

У п'ятницю, 8 травня, Мерц здійснив свій перший візит до інститутів ЄС і НАТО. Після зустрічі з головою Ради ЄС Антоніу Костою канцлер провів переговори з головою Комісії ЄС Урсулою фон дер Ляєн.

Потім заплановані зустрічі з головою Європейського парламенту Робертою Метсолою і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Нагадаємо, 6 травня Бундестаг обрав лідера блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца федеральним канцлером Німеччини. Він замінив на цій посаді соціал-демократа Олафа Шольца.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСанкції проти РосіїВійна в Україні