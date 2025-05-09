Мерц пригрозил России новыми санкциями из-за Украины: что известно

Прекращение огня в Украине должно "дать возможность заключить настоящий мирный договор". В противном случае Россия столкнется с новыми санкциями.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на встречи с президента Европейского совета Антониу Кошта, пишет РБК-Украина со ссылкой на Stern.de, The Guardian.
Комментируя войну России против Украины, Мерц подчеркнул, что "мы твердо и безоговорочно стоим на стороне Украины" и что ЕС стремится "закончить эту войну как можно скорее", но при этом ясно, что "это не пройдет мимо головы Украины".
Он подчеркнул, что "украинцы должны участвовать" в любых обсуждениях, и пообещал, что ЕС продолжит "поддерживать Украину в ее способности эффективно защищать себя".
Немецкий канцлер в четверг разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом и заверил Трампа в поддержке его идеи о 30-дневном прекращении огня.
"В частности, сейчас речь идет о России", - предупредил Мерц.
Он отметил, что такое прекращение огня должно "дать возможность заключить настоящий мирный договор".
"Если этого не произойдет, мы, не колеблясь, пойдем на дальнейшее усиление санкционного давления совместно с нашими европейскими партнерами и Соединенными Штатами Америки", - подчеркнул канцлер.
В пятницу, 8 мая, Мерц совершил свой первый визит в институты ЕС и НАТО. После встречи с председателем Совета ЕС Антониу Костой канцлер провел переговоры с председателем Комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен.
Затем запланированы встречи с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Напомним, 6 мая Бундестаг избрал лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца федеральным канцлером Германии. Он заменил на этом посту социал-демократа Олафа Шольца.
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