Мерц попередив Словаччину: відхилення від курсу ЄС матиме наслідки
Німеччина може переглянути доцільність подальшого фінансування Словаччини з бюджету ЄС, якщо Братислава продовжить відхилятися від загального курсу Євросоюзу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час конференції WDR Europaforum, передає Bloomberg
За словами Мерці, країни, що порушують верховенство права, можуть притягнути до відповідальності і позбавити фінансування від ЄС. Окрім Словаччини Мерц згадав і Угорщину. Ця країна вже не отримує значну частину фінансування через проблеми з верховенством права.
Мерц заявив, що слід продовжувати тиск на Будапешт. Уряд прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо дедалі частіше вступає в суперечності з Брюсселем і демонструє тіснішу співпрацю з угорським прем'єром Віктором Орбаном, який закликає до скасування санкцій проти Росії, блокує допомогу Україні та здійснює візити до Путіна.
Крім того, цього місяця в Угорщині партія Орбана внесла законопроект, що передбачає обмеження фінансування для громадських організацій і ЗМІ, які отримують кошти з-за кордону, стверджуючи, що вони становлять загрозу національному суверенітету. Цей документ вже порівнюють із російським законом про "іноземних агентів".
"Ми не зможемо уникнути конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо продовжимо рухатися цим курсом. Ми не можемо допустити, щоб рішення всього ЄС залежали від волі невеликої меншості. І тут, безумовно, потрібні чіткіші формулювання - а можливо, і жорсткіші конфлікти", - наголосив Мерц.
Погрози Фіцо
Раніше повідомлялося, що Словаччина може накласти вето на нові санкції Євросоюзу проти Росії.
Прем'єр країни Роберт Фіцо припустив, що санкційний список ЄС, до якого входять понад 2400 осіб і організацій, може бути скорочено.
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