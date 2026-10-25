Мерц попередив про небезпеку з боку Москви та радикальних сил

Що відомо про інциденти в Німеччині

Заява Мерца пролунала на тлі інциденту в аеропорту Лейпцига, де поблизу українського вантажного літака виявили безпілотник із вибухівкою. У Берліні заявили, що за спробою нападу стоїть Москва.

Крім того, у четвер поліція німецької землі Бранденбург затримала громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Раніше президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер заявив, що протистояння з Росією набуло нової, небезпечнішої якості.

За його оцінкою, Німеччина ризикує опинитися в конфлікті з РФ із застосуванням сили.ф