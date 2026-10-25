Мерц предупредил об опасности со стороны Москвы и радикальных сил

Что известно об инцидентах в Германии

Заявление Мерца раздалось на фоне инцидента в аэропорту Лейпцига, где вблизи украинского грузового самолета обнаружили беспилотник со взрывчаткой. В Берлине заявили, что за попыткой нападения стоит Москва.

Кроме того, в четверг полиция немецкой земли Бранденбург задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу России.

Ранее президент Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер заявил, что противостояние с Россией приобрело новое, более опасное качество.

По его оценке, Германия рискует оказаться в конфликте с РФ с применением силы.