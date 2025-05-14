Мерц пообіцяв зберегти єдність Заходу щодо України: "докладу всіх зусиль"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Захід не розділятися щодо України та заявив, що працює над забезпеченням єдності між союзниками в Європі та Сполученими Штатами щодо того, як припинити війну.

Мерц заявив, що Захід не може прийняти продиктований мир для України чи підкорення статус-кво, досягнутого російськими військовими силами.

"Жоден диктат щодо миру і жодне підкорення фактам, створеним військовим шляхом проти волі України, не сумісні з нашою позицією", - заявив Мерц.

Він виступив за день до того, як представники України та Росії мають зустрітися для мирних переговорів у Стамбулі.

"Таке (тимчасове 30-денне, - ред.) припинення вогню може відкрити вікно, в якому стануть можливими мирні переговори... Надзвичайно важливо, щоб політичний Захід не дозволив собі бути розділеним, і тому я докладу всіх зусиль для того, щоб і надалі досягати якомога більшої єдності між нашими європейськими та американськими партнерами", - сказав він.

Мерц також наголосив, що війна в Україні та її результат визначатимуть не лише долю України.

"Результат цієї війни визначить, чи продовжуватимуть панувати закон і порядок у Європі та світі, чи переможуть тиранія, військова сила та чисте право найсильнішого", - підсумував він.