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Мерц підірвав довіру? Науседа розкритикував невиконану обіцянку про санкції проти Росії

Берлін, Неділя 08 червня 2025 11:27
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Мерц підірвав довіру? Науседа розкритикував невиконану обіцянку про санкції проти Росії Фото: Гітанас Науседа, президент Литви (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Німецький канцлер Фрідріх Мерц разом з лідерами Франції та Британії обіцяв ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на перемир'я з Україною. Але так і не виконав обіцянки, чим підірвав довіру до Європи.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Це проблема. І вона впливає не лише на довіру до наших санкцій, але й на довіру до всіх наших заходів щодо Росії та нашої підтримки України. Ми багато разів оголошували, що підтримуватимемо Україну та постачатимемо винищувачі, далекобійні ракети та боєприпаси. Але ми не можемо виконати ці обіцянки", - сказав Науседа в інтерв'ю Bild.

За його словами, санкції, які вже були введені проти Росії з лютого 2022 року, не мали того ефекту, на який розраховував Захід. По-перше, санкції не були достатньо рішучими, а по-друге - треті країни допомагають Росії їх обходити.

"Ось чому російська економіка, хоча й не в найкращому стані, все ще функціонує відносно добре за цих обставин", - пояснив литовський лідер.

Наразі Євросоюз готує вже 18-й пакет санкцій проти Росії, і Литва вимагає, щоб він був схожий на "коктейль Молотова". Як сказав Науседа, це означає, що пакет повинен включати всі енергетичні компанії, які постачають гроші до російського державного бюджету: "Північний потік", "Росатом", "Газпром", "Лукойл".

"Решту російських банків також потрібно виключити з системи SWIFT, як і решту кораблів тіньового флоту. Інакше нас вважатимуть слабкими та вважатимуть, що Європа не бажає ухвалювати сміливі рішення", - наголосив він.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, у травні під час візиту до Києва лідери Німеччини, Франції та Британії дали Росії дедлайн, щоб погодитися на безумовне 30-денне перемир'я з Україною. У разі невиконання цієї вимоги країни погрожували запровадити жорсткі санкції.

Останнім днем для згоди на перемир'я був понеділок, 12 травня. Москва цієї вимоги не виконала, але Німеччина досі не запровадила каральних заходів.

На початку червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус знову анонсував жорсткі санкції проти Росії. За його словами, вони будуть ухвалені найближчими днями.

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Російська Федерація Литва Фрідріх Мерц Гітанас Науседа
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