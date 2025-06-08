Мерц подорвал доверие? Науседа раскритиковал невыполненное обещание о санкциях против России

Немецкий канцлер Фридрих Мерц вместе с лидерами Франции и Британии обещал ввести жесткие санкции против России, если она не согласится на перемирие с Украиной. Но так и не выполнил обещание, чем подорвал доверие к Европе.

"Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержки Украины. Мы много раз объявляли, что будем поддерживать Украину и поставлять истребители, дальнобойные ракеты и боеприпасы. Но мы не можем выполнить эти обещания", - сказал Науседа в интервью Bild.

По его словам, санкции, введенные против России с февраля 2022 года, не имели того эффекта, на который рассчитывал Запад. Во-первых, санкции не были достаточно решительными, а во-вторых - третьи страны помогают России их обходить.

"Вот почему российская экономика, хотя и не в лучшем состоянии, все еще функционирует относительно хорошо в этих обстоятельствах", - пояснил литовский лидер.

Сейчас Евросоюз готовит уже 18-й пакет санкций против России, и Литва требует, чтобы он был похож на " коктейль Молотова". Как сказал Науседа, это означает, что пакет должен включать все энергетические компании, которые поставляют деньги в российский государственный бюджет: "Северный поток", "Росатом", "Газпром", "Лукойл".