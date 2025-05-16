Мерц: переговори України та Росії у Стамбулі - прогрес, але важливо зберегти союз із США

Зустріч представників України та Росії у Стамбулі стала першим кроком до можливого врегулювання конфлікту. Водночас успіх переговорів значною мірою залежить від збереження міцного союзу Європи зі Сполученими Штатами.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF heute.

Мерц привітав перші переговори між представниками України та Росії, які відбулись сьогодні, 16 травня у Стамбулі як "перший позитивний сигнал".

"Те, що вони зустрічаються сьогодні - вперше за три з половиною роки - є дуже маленьким, але першим позитивним сигналом", - сказав Мерц.

Канцлер водночас підкреслив, що європейці повинні продовжувати працювати разом з адміністрацією США на чолі з президентом Дональдом Трампом.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб утримати американців на нашому боці... Ми не можемо замінити або витіснити те, що американці досі роблять для нас в Європі, на нашому континенті та для нашого миру і свободи", - підсумував Мерц.