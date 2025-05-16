Мерц: переговоры Украины и России в Стамбуле - прогресс, но важно сохранить союз с США

Встреча представителей Украины и России в Стамбуле стала первым шагом к возможному урегулированию конфликта. В то же время успех переговоров в значительной степени зависит от сохранения прочного союза Европы с Соединенными Штатами.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF heute .

Мерц приветствовал первые переговоры между представителями Украины и России, которые состоялись сегодня, 16 мая в Стамбуле как "первый позитивный сигнал".

"То, что они встречаются сегодня - впервые за три с половиной года - является очень маленьким, но первым позитивным сигналом", - сказал Мерц.

Канцлер в то же время подчеркнул, что европейцы должны продолжать работать вместе с администрацией США во главе с президентом Дональдом Трампом.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы удержать американцев на нашей стороне... Мы не можем заменить или вытеснить то, что американцы до сих пор делают для нас в Европе, на нашем континенте и для нашего мира и свободы", - подытожил Мерц.