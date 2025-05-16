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Мерц: переговоры Украины и России в Стамбуле - прогресс, но важно сохранить союз с США

Германия, Пятница 16 мая 2025 18:51
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Мерц: переговоры Украины и России в Стамбуле - прогресс, но важно сохранить союз с США Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Встреча представителей Украины и России в Стамбуле стала первым шагом к возможному урегулированию конфликта. В то же время успех переговоров в значительной степени зависит от сохранения прочного союза Европы с Соединенными Штатами.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF heute.

Мерц приветствовал первые переговоры между представителями Украины и России, которые состоялись сегодня, 16 мая в Стамбуле как "первый позитивный сигнал".

"То, что они встречаются сегодня - впервые за три с половиной года - является очень маленьким, но первым позитивным сигналом", - сказал Мерц.

Канцлер в то же время подчеркнул, что европейцы должны продолжать работать вместе с администрацией США во главе с президентом Дональдом Трампом.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы удержать американцев на нашей стороне... Мы не можем заменить или вытеснить то, что американцы до сих пор делают для нас в Европе, на нашем континенте и для нашего мира и свободы", - подытожил Мерц.

Переговоры Украины и России

Напомним, сегодня делегации от Украины и России провели первые прямые переговоры в Стамбуле.

По завершению встречи министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что страны договорились обменяться пленными в формате "1000 на 1000".

Также во время переговоров был затронут вопрос возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Подробнее о переговорах - в материале РБК-Украина.

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