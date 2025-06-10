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Мерц про останні обстріли України: РФ вчиняє серйозні воєнні злочини

Вівторок 10 червня 2025 19:54
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Мерц про останні обстріли України: РФ вчиняє серйозні воєнні злочини Фото: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Останні масовані удари по Україні є серйозними воєнними злочинами з боку Росії.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції з прем'єром Нідерландів Діком Схофом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Мерц зазначив, що останніми днями Росія "цілеспрямовано і безжально" атакувала мирних українців за допомогою дронів і крилатих ракет.

За словами канцлера, такі удари росіян є "терором проти цивільного населення" і "чим завгодно, але тільки не пропорційною відповіддю" на українську операцію "Павутина", в рамках якої дрони атакували російські аеродроми.

Удари по Україні

Нагадаємо, російські окупанти 6 червня завдали масованого удару по Україні. Ворог запустив 407 безпілотників і 45 ракет різних типів.

Попадання було зафіксовано в 13 локаціях. Крім цього падали уламки.

Уже сьогодні, 10 червня, росіяни використали для удару по Україні понад 300 дронів і сім ракет. Головною метою окупантів став Київ. Унаслідок цього постраждали мирні жителі. Також загинула одна людина.

Детальніше про наслідки сьогоднішньої атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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