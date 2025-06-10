Мерц о последних обстрелах Украины: РФ совершает серьезные военные преступления

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции с премьером Нидерландом Диком Схофом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

По словам канцлера, такие удары россиян являются "террором против гражданского населения" и "чем угодно, но только не пропорциональным ответом" на украинскую операцию "Паутина", в рамках которой дроны атаковали российские аэродромы.

Мерц отметил, что в последние дни Россия "целенаправленно и безжалостно" атаковала мирных украинцев при помощи дронов и крылатых ракет.

Удары по Украине

Напомним, российские оккупанты 6 июня нанесли массированный удар по Украине. Враг запустил 407 беспилотников и 45 ракет различных типов.

Попадания были зафиксированы в 13 локациях. Помимо этого падали обломки.

Уже сегодня, 10 июня, россияне использовали для удара по Украине более 300 дронов и семь ракет. Главной целью оккупантов стал Киев. В результате этого пострадали мирные жители. Также погиб один человек.

Детальнее о последствиях сегодняшней атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.