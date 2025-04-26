Мерц наступного тижня назве перших нових міністрів і погодить коаліцію: що чекають у ХДС

Зауважимо, що РБК-Україна раніше повідомляло, що, за попередніми даними, головні для України посади в майбутньому уряді Німеччини займуть політики, які загалом займають прихильну до Києва позицію.

Детальніше про те, хто саме очолить ключові міністерства та про їхні погляди щодо України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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