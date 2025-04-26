Мерц на следующей неделе назовет первых новых министров и согласует коалицию: что ждут в ХДС

На "малой партийной конференции" ХДС в понедельник Фридрих Мерц планирует представить министров будущего федерального правительства.

В то же время на заседании федерального комитета ХДС, которое обычно называют "конференцией малых партий", должно быть принято коалиционное соглашение между ХДС/ХСС и СДПГ.

Одобрение Федерального комитета считается определенным, ведь коалиционное соглашение исполком ХСС утвердил еще 10 апреля.

ХДС займет шесть министерств

Заметим, что согласно этому коалиционному соглашению, будущему канцлеру Фридриху Мерцу и ХДС разрешено занять шесть из 17 министерских должностей. К ним относятся министерства:

иностранных дел,

экономики,

здравоохранения,

транспорта,

образования, по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи,

цифровых дел и модернизации государства.

ХДС также обеспечит должность министра канцлерства.