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Мерц на следующей неделе назовет первых новых министров и согласует коалицию: что ждут в ХДС

Фото: будущий канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц намерен объявить имена первых министров нового правительства уже на следующей неделе. Одновременно федеральный комитет ХДС планирует утвердить коалиционное соглашение с СДПГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

На "малой партийной конференции" ХДС в понедельник Фридрих Мерц планирует представить министров будущего федерального правительства.

В то же время на заседании федерального комитета ХДС, которое обычно называют "конференцией малых партий", должно быть принято коалиционное соглашение между ХДС/ХСС и СДПГ.

Одобрение Федерального комитета считается определенным, ведь коалиционное соглашение исполком ХСС утвердил еще 10 апреля.

ХДС займет шесть министерств

Заметим, что согласно этому коалиционному соглашению, будущему канцлеру Фридриху Мерцу и ХДС разрешено занять шесть из 17 министерских должностей. К ним относятся министерства:

  • иностранных дел,
  • экономики,
  • здравоохранения,
  • транспорта,
  • образования, по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи,
  • цифровых дел и модернизации государства.

ХДС также обеспечит должность министра канцлерства.

Заметим, что РБК-Украина ранее сообщало, что, по предварительным данным, главные для Украины должности в будущем правительстве Германии займут политики, которые в целом занимают благосклонную к Киеву позицию.

Подробнее о том, кто именно возглавит ключевые министерства и об их взглядах относительно Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

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