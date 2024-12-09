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Мерц у Києві підтримав надання Україні далекобійних видів озброєння

Фото: Фрідріх Мерц (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Лідер німецької опозиції та кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що підтримує надання Україні далекобійної зброї. Він зазначив, що ці озброєння повинні мати здатність вражати військові об’єкти на території Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час візиту до Києва 9 грудня.

За його словами, у Німеччині триває "дуже інтенсивна" дискусія щодо військової підтримки України. І зокрема того, які озброєння можна надавати Україні.

Мерц зауважив, що наразі у Німеччині є принциповий консенсус у тому, щоб і надалі надавати військову підтримку, щоб якомога швидше завершити цю війну. Він сказав, що ніхто не хоче, щоб війна тривала невідомо скільки.

"Позиція нашої фракції чітка - ми хочемо надати вашим Збройним силам можливість досягати військових баз (у Росії - ред.) – не цивільного населення та інфраструктури, а саме тих цілей, з яких ведеться війна проти вашої країни", - запевнив політик.

Він розповів про те, що кілька тижнів тому говорив у Бундестазі, що обмеженням дальності озброєння "ми змушуємо вас (Україну - ред.) воювати із зав’язаною за спиною однією рукою".

Вибори у Німеччині

На початку листопада в Німеччині розпалася правляча коаліція після відставки міністра фінансів Крістіана Лінднера. Уже 8 листопада президент Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно підписав укази про звільнення міністрів.

Канцлер Олаф Шольц оголосив про намір ініціювати голосування щодо вотуму довіри в Бундестазі. Незабаром Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) офіційно висунула Шольца своїм кандидатом на посаду канцлера на наступних федеральних виборах.

На початку грудня Шольц прибув з візитом до Києва. Тоді він заявив, що у Німеччині дискутують, чи надавати Україні окремі системи, зокрема ракети Taurus.

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