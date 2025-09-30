Мерц кидає виклик фон дер Ляєн з метою повернути лідерство Німеччини в ЄС, - Bloomberg

Боротьба за вплив

Фрідріх Мерц хоче, щоб Німеччина знову визначала ключові рішення в Європі. Про це канцлер говорив своїм союзникам із правоцентристського табору на нещодавніх зустрічах, повідомив агентству дипломат. "Мерц бере контроль", - зазначив співрозмовник.

Це ставить його на курс зіткнення з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За останні роки вона зосередила більше влади в Брюсселі, просуваючи загальноєвропейський підхід до криз. Але Мерц тепер прагне повернути центр ваги в Берлін.

Критика Єврокомісії

Канцлерка відкрито критикує фон дер Ляєн з питань торгівлі, бюджету ЄС, кліматичної політики та оборони. "Ми повинні зараз вставити палицю в колеса цієї машини в Брюсселі", - сказав він у п'ятницю, виступаючи перед бізнесом.

Мерц має намір зупинити рух ЄС до більш федеральної моделі і повернути більше повноважень національним урядам. У середу, 1 жовтня, він представить "точний список вимог" колегам на саміті в Копенгагені.

Перші зіткнення

Уже через кілька тижнів після вступу на посаду в травні Мерц почав публічно обмежувати ініціативи фон дер Ляєн. У липні вона запропонувала розширити бюджет ЄС до 2 трлн євро і ввести нові податки. Мерц різко відкинув це: "Для Німеччини я можу виключити, що ми підемо таким шляхом. Ми цього не зробимо".

Він також критикував тривалі переговори з Дональдом Трампом про торгівлю. "Краще швидко і просто, ніж довго і складно", - заявив канцлер. Навіть після досягнення компромісу зі США Мерц залишився незадоволений: "Німецька економіка зазнає значних збитків від цих тарифів".

Економіка і політика

Бачення Мерца для ЄС ґрунтується на економічних інтересах, більшій гнучкості країн і двосторонніх угодах. "Так більше тривати не може", - сказав він у п'ятницю.

Його підхід також адресований внутрішній аудиторії: економіка Німеччини скорочується, а вкрай права "Альтернатива для Німеччини" обганяє блок ХДС/ХСС у рейтингах.



"Для внутрішньої аудиторії Мерцу необхідно показати, що Брюссель не виходить за рамки своїх повноважень", - зазначає аналітик Фонду Маршалла Судха Девід-Вілп.

Розбіжності щодо оборони

У серпні фон дер Ляєн заявила, що Європа готує "точні плани" щодо відправки військ в Україну після війни. Мерц негайно заперечив: "Жодних таких планів не існує, принаймні в Німеччині. Європейський Союз за це не відповідає".

Берлін також наполягає, що саме уряди, а не Єврокомісія, мають затверджувати закупівлі озброєнь у рамках нових військових програм. "Німеччина готова взяти на себе провідну роль", - йдеться в пропозиції уряду.



Розбіжності щодо Ізраїлю

Незабаром Мерц і фон дер Ляєн можуть розійтися і щодо Ізраїлю. Єврокомісія запропонувала позбавити країну частини торгових привілеїв, але це важко прийняти для ХДС. При цьому соціал-демократи, молодші партнери по коаліції, вимагають від Мерца підтримки заходу. Рішення він обіцяв озвучити на саміті ЄС у середу.

На вівторок у канцлера заплановано виїзне засідання уряду, а в п'ятницю - зустріч з Емманюелем Макроном.

Старі суперники

Хоча Мерц і фон дер Ляєн обидва консерватори, вони представляють різні крила ХДС. При цьому за останні роки вони налагодили робочі відносини і навіть регулярно координували кроки.

Після приходу Мерца до влади він і глава Єврокомісії перейшли на неформальне звернення один до одного. Але при цьому канцлер одразу дав зрозуміти, що ЄС для нього в пріоритеті.

Офіційні особи ЄС зазначають, що амбіції Мерца можуть посилити Союз, оскільки без національних лідерів Євросоюз не може повноцінно функціонувати. Сам канцлер при цьому визнає заслуги фон дер Ляєн: "Дорога Урсула, ти даєш Європі голос у світі, європейський голос".

Але його підсумкова позиція звучить інакше: Європа відчуває, що Брюссель "дедалі більше втручається в повсякденне життя людей повноваженнями, яких цей ЄС просто не має".