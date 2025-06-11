Мерц готовит смену в разведке: посол в Киеве станет новым главой, - СМИ
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) готовится к смене руководства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Как сообщает Spiegel, возглавить ведомство должен действующий посол Германии в Киеве Мартин Йегер. Такое решение якобы уже утвердил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Смена руководства BND происходит в рамках кадровой политики новой правящей коалиции. BND подчиняется непосредственно федеральной канцелярии, поэтому решение о назначении нового президента принадлежит именно главе правительства.
Правительство официально не комментирует ротацию, однако, по данным Spiegel, она уже согласована.
Действующий президент BND Бруно Каль оставит службу и перейдет на дипломатическую работу. Ожидается, что он возглавит посольство Германии в Ватикане.
По словам Йегера, BND нуждается в масштабной реформе, в частности в увеличении финансирования и расширении технических возможностей шпионажа за рубежом.
Кто такой Мартин Йегер
В Киеве он возглавляет посольство Германии с лета 2023 года и неоднократно выражал поддержку Украине на фоне полномасштабной войны с РФ.
Йегер также имеет опыт работы в немецком правительстве - в частности, в Федеральном министерстве внутренних дел и Министерстве развития.
Его считают последовательным технократом с глубоким пониманием международной безопасности.
Напомним, руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявлял, что Россия не ограничится только планами захватить Украину. И причина в том, что в Москве все больше сомнений в способности Альянса действовать единым фронтом.
Так, в Берлине считают, что после Украины Кремль может бросить вызов всему Альянсу.
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