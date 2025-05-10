Мерц дав потужну обіцянку Україні: можете розраховувати на мене
Німеччина буде і надалі підтримувати Україну, адже це питання безпеки всієї Європи. Посилення української армії - найбільш важлива частина роботи "коаліції рішучих" та формату "Рамштайн".
Про це на засіданні "коаліції рішучих" заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Можете розраховувати на мене, на нас, на Європу, на Німеччину. Німеччина продовжуватиме фінансово підтримувати вас. Ми хочемо далі допомагати Україні у переговорних процесах щодо досягнення припинення вогню, миру - це власне два боки одної медалі", - сказав німецький канцлер.
Він додав, що разом з лідерами Британії, Франції та США буде надалі працювати над посиленням залучення Вашингтону до спроб змусити Росію сісти за стіл переговорів з Україною.
"Процес переговорів має бути спрямовано на досягнення постійного і безумовного припинення вогню на землі, у морі, на небі. Ми будемо сприяти переговорам з Україною, США. Абсолютно необхідно, щоб ми зберігали залученість США і президента Дональда Трампа до цього", - заявив Мерц.
За його словами, Україна поводиться дуже конструктивно, тоді як Росія "робить те, що вона робить", тому союзниками потрібно докласти зусиль, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна до миру.
"Путін не хоче, щоб ми посилювали Україну, але ми будемо робити це, доки війна триває. І це буде правильним рішенням. Ми будемо це робити, доки не настане припинення вогню і подальший мир. Ми будемо працювати заради майбутнього України, безпеки Європи", - наголосив канцлер Німеччини.
Росія хоче зупинити західну допомогу Україні
Нагадаємо, на тлі пропозиції США щодо безумовного припинення вогню між Україною та РФ на 30 днів Москва виступила з власною вимогою. Так, у Кремлі хочуть, щоб під час можливого перемир'я Україна не отримувала військової допомоги.
Однак лідери Франції, Британії, Німеччини, Польщі та США відкинули вимогу Кремля та визначили для Росії чіткий дедлайн. Так, Москва має погодитися на безумовне 30-денне перемир'я з Україною не пізніше понеділка, 12 травня.
Як писало агентство Reuters, ЄС та США дадуть Росії останній шанс погодитися на перемир'я і у разі відмови введуть нові санкції проти Москви.
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