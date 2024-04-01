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"Мерседес" перевірить спадкоємця Хемілтона на домашній трасі "Ред Булла"

Фото: Андреа Кімі Антонеллі здобув чемпіонський досвід на юніорському рівні (acisport.it)
Автор: Антон Федорців

Потенційний дебютант Формули-1 Андреа Кімі Антонеллі сяде за кермо реального боліда "Мерседеса" на автодромі в австрійському Шпільберзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport.

17-річний італієць незабаром уперше одягне комбінезон німецько-британської стайні. Він пілотуватиме "Мерседес" під час тестів на "Ред Булл Рінгу".

Антонеллі випаде випробувати в реальних умовах болід W12. Дводенні тести за кермом машини сезону-2021 стануть першим досвідом юніора роботи з технікою такого рівня. Конкуренцію за місце Льюїса Хемілтона в "Мерседесі" на сезон-2025 йому складуть іспанці Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") і Карлос Сайнс ("Феррарі").

Антонеллі в 11 потрапив до академії "Мерседеса" та завоював низку титулів у юніорах. Він виграв сезон італійської Формули-4, ADAC Формули-4 та Кубок ФІА Motorsport Games (2022), а також регіональні Європейський та Близькосхідний чемпіонати (2023). На нинішній сезон перейшов до Формули-2.

Цьогоріч Антонеллі провів 6 гонок у складі "Преми", набравши 24 очки. Найкращий результат італійця – 4-те місце на фініші другої гонки в Мельбурні. Ще двічі він фінішував на 6-й сходинці.

До слова, раніше Liberty Media став власником MotoGP та інших серій мотоперегонів.

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MercedesФормула-1