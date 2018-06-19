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Мероприятия по термомодернизации могут продлить сроки эксплуатации зданий на 25%

НовостиПолитика    19.06.2018 - 15:56
Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина)
Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина)

Мероприятия по термомодернизации домов также включают и обновления его внутренних инженерных систем

Мероприятия по термомодернизации могут продлить сроки эксплуатации зданий на 25%. Об этом сегодня во время презентации результатов и дальнейших шагов реализации реформы энергоэффективности, сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы сейчас посмотрели, что непосредственно модернизированный дом может продлевать срок своей эксплуатации на 25 лет, это те многоэтажные дома, которые были построены до 1990 года", - сказал вице-премьер.

По его словам, мероприятия по термомодернизации домов также включают и обновления его внутренних инженерных систем.

"Модель, которая касается термомодернизации - это не модель лишь утепления наружных конструкций дома, это модель, которая должна в первую очередь показать, каким образом мы будем двигаться относительно инженерных систем, каким образом мы будем говорить о домах, которые могут быть не только утеплены или уменьшить энергозатраты, а еще и могут увеличить свой срок эксплуатации на 25%", - сказал Зубко.

Напомним, 21 апреля Украина, Международная финансовая корпорация (МФК), Европейский союз и Германия подписали договор о создании фонда для повышения энергоэффективности в Украине.

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Теги публикации: Геннадий Зубко, ЖКХ, энергоэффективность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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