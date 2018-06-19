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Заходи з термомодернізації можуть продовжити терміни експлуатації будинків на 25%

НовиниПолітика    19.06.2018 - 15:56
Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна)
Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна)

Заходи з термомодернізації будинків також включають і оновлення його внутрішніх інженерних систем

Заходи з термомодернізації можуть продовжити терміни експлуатації будинків на 25%. Про це сьогодні під час презентації результатів і подальших кроків впровадження реформи енергоефективності повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми зараз подивилися, що безпосередньо модернізований будинок може продовжувати термін своєї експлуатації на 25 років, це ті багатоповерхові будинки, які були побудовані до 1990 року", - сказав віце-прем`єр. 

За його словами, заходи з термомодернізації будинків також включають і оновлення його внутрішніх інженерних систем. 

"Модель, яка стосується термомодернізації - це не модель лише утеплення зовнішніх конструкцій будинку, це модель, яка повинна в першу чергу показати, яким чином ми рухатимемось щодо інженерних систем, яким чином ми говоритимемо про будинки, які можуть бути не лише утеплені чи зменшити енерговитрати, а ще й можуть збільшити свій строк експлуатації на 25%", - сказав Зубко. 

Нагадаємо, 21 квітня Україна, Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Європейський союз та Німеччина підписали договір про створення фонду для підвищення енергоефективності в Україні. 

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Теги публікації: Геннадій Зубко, ЖКХ, энергоэффективность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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