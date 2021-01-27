Меркушина завоевала серебро в первой гонке чемпионата Европы по биатлону

Биатлонистка Анастасия Меркушина принесла Украине первую медаль чемпионата Европы, стартовавшего сегодня в польском Душники-Здруй. Она завоевала серебряную награду в первом старте - индивидуальной гонке на 15 км.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Украинка стала одной из четырех участниц, которым удалось пройти все четыре огневых рубежа без промахов. Она уступила только представительнице Польши Монике Хойниш-Стареге, "бронза" досталась россиянке Ларисе Куклиной.

В цветочную церемонию награждения также попала украинка Ирина Петренко, которая преодолела дистанцию ​​без штрафных минут и заняла в итоге пятое место. Остальные результаты украинок: Екатерина Бех - девятое место, Вита Семеренко - 11, Надежда Белкина - 23 и Анна Кривонос - 45.

Также сегодня в Душники-Здруй пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 км с участием украинцев Артема Примы, Богдана Цымбала, Артема Тищенко, Руслана Ткаленко, Тараса Лесюка и Руслана Бригадира.

Напомним, ранее украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала для сборной Украины первую в текущем сезоне медаль на этапе Кубка мира по биатлону. Она финишировала второй в индивидуальной гонке на 15 км в итальянском Антхольц-Антерсельве.