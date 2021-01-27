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Меркушина завоевала серебро в первой гонке чемпионата Европы по биатлону

Автор: Вера Олейник

Биатлонистка Анастасия Меркушина принесла Украине первую медаль чемпионата Европы, стартовавшего сегодня в польском Душники-Здруй. Она завоевала серебряную награду в первом старте - индивидуальной гонке на 15 км.

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Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Украинка стала одной из четырех участниц, которым удалось пройти все четыре огневых рубежа без промахов. Она уступила только представительнице Польши Монике Хойниш-Стареге, "бронза" досталась россиянке Ларисе Куклиной.

В цветочную церемонию награждения также попала украинка Ирина Петренко, которая преодолела дистанцию ​​без штрафных минут и заняла в итоге пятое место. Остальные результаты украинок: Екатерина Бех - девятое место, Вита Семеренко - 11, Надежда Белкина - 23 и Анна Кривонос - 45.

Также сегодня в Душники-Здруй пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 км с участием украинцев Артема Примы, Богдана Цымбала, Артема Тищенко, Руслана Ткаленко, Тараса Лесюка и Руслана Бригадира.

Напомним, ранее украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала для сборной Украины первую в текущем сезоне медаль на этапе Кубка мира по биатлону. Она финишировала второй в индивидуальной гонке на 15 км в итальянском Антхольц-Антерсельве.

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