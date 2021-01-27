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Меркушина здобула срібло у першій гонці чемпіонату Європи з біатлону

Автор: Вера Олейник

Біатлоністка Анастасія Меркушина принесла Україні першу медаль чемпіонату Європи, що стартував сьогодні в польському Душники-Здруй. Вона завоювала срібну нагороду в індивідуальній гонці на 15 км, який відкрив програму змагань.

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Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Українка стала однією з чотирьох учасниць, яким вдалося пройти всі чотири вогневі рубежі без промахів. Вона поступилася лише представниці Польщі Моніці Моніка Гойніш-Старезі, "бронза" дісталася росіянці Ларисі Кукліній.

У квіткову церемонію нагородження також потрапила українка Ірина Петренко, яка подолала дистанцію без штрафних хвилин і посіла в підсумку п'яте місце. Інші результати українок: Катерина Бех - дев'яте місце, Віта Семеренко - 11, Надія Бєлкіна - 23 і Анна Кривонос - 45.

Також сьогодні в Душники-Здруй пройде чоловіча індивідуальна гонка на 20 км за участю українців Артема Прими, Богдана Цимбала, Артема Тищенка, Руслана Ткаленка, Тараса Лесюка і Руслана Бригадира.

Нагадаємо, раніше українська біатлоністка Юлія Джима завоювала для збірної України першу в поточному сезоні медаль на етапі Кубка світу з біатлону. Вона фінішувала другою в індивідуальній гонці на 15 км в італійському Антхольц-Антерсельві.

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