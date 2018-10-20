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К Меркурию отправилась исследовательская миссия BepiColombo

Новости » Общество    20.10.2018 - 08:26
Иллюстративное фото (twitter.com/BepiColombo)
Иллюстративное фото (twitter.com/BepiColombo)

Аппараты будут изучать Меркурий на разных орбитах

С космодрома Куру, что во французской Гвиане состоялся запуск ракеты Ariane 5 с исследовательской миссией BepiColombo к Меркурию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение миссии в Twitter.

Как отмечается, космическое путешествие к Меркурию через 9 млрд километров продлится 7 лет. BepiColombo - совместный проект Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований, стоимостью 1,85 млрд долларов.

Миссия BepiColombo состоит из двух аппаратов, которые будут изучать планету на разных орбитах: европейский Mercury Planetary Orbiter и японский Mercury Magnetospheric Orbiter.

Меркурий считается одной из наименее исследованных планет в Солнечной системе. Изучать его очень сложно из-за близости к Солнцу. Гравитационное поле звезды очень легко может втянуть зонд, и чтобы этого не произошло, разработана специальная траектория с облетом ближайших планет. Кроме того, аппарату придется выдерживать температуру до 350 градусов.

К Меркурию отправилась исследовательская миссия BepiColombo

Напомним, ранее сообщалось, что во время старта российской ракеты "Союз", которая должна была отправиться к Международной космической станции, произошло аварийное отключение двигателей второй степени.

Ранее РБК-Украина сообщало, что со стартовой площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX с аргентинским спутником SAOCOM-1A

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