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До Меркурія вирушила дослідницька місія BepiColombo

Новини » Суспільство    20.10.2018 - 08:26
Ілюстративне фото (twitter.com/BepiColombo)
Ілюстративне фото (twitter.com/BepiColombo)

Апарати вивчатимуть Меркурій на різних орбітах

З космодрому Куру, що у французькій Гвіані, відбувся запуск ракети Ariane 5 з дослідницькою місією BepiColombo до Меркурія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місії в Twitter.

Як зазначається, космічна подорож до Меркурія через 9 млрд кілометрів триватиме 7 років. BepiColombo - це спільний проект Європейського космічного агентства і Японського агентства аерокосмічних досліджень, вартістю 1,85 млрд доларів.

Місія BepiColombo складається з двох апаратів, які вивчатимуть планету на різних орбітах: європейський Mercury Planetary Orbiter і японський Mercury Magnetospheric Orbiter.

Меркурій вважається однією з найменш досліджених планет у Сонячній системі. Вивчати його дуже складно через близькість до Сонця. Гравітаційне поле зірки дуже легко може втягнути зонд, і щоб цього не сталося, розроблена спеціальна траєкторія з обльотом найближчих планет. Крім того, апарату доведеться витримувати температуру до 350 градусів.

До Меркурія вирушила дослідницька місія BepiColombo

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час старту російської ракети "Союз", яка мала відправитися до Міжнародної космічної станції, сталося аварійне відключення двигунів другого ступеня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що зі стартового майданчика на базі ВПС США Ванденберг в Каліфорнії стартувала ракета Falcon 9 компанії SpaceX з аргентинським супутником SAOCOM-1A

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