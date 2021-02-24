Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса в Германии

"Сейчас мы находимся в третьей волны", - сказала канцлер Германии.

По ее словам, любое ослабление карантина, которые ввели в конце прошлого года и продленных до 7 марта, должно осуществляться осторожно и постепенно.

Закрытие всех второстепенных предприятий и пограничный контроль с Австрией и Чехией, где были вспышки инфекции, связанные с более заразным штаммом вируса, помогли Германии снизить количество новых случаев коронавируса в стране. Однако медленная вакцинация населения и новые вспышки COVID-19 могут помешать ослаблению карантина.

"Мы не можем позволить себе взлеты и падения", - сказала Меркель, добавив, что любое возвращение к нормальной жизни должно происходить осторожно.