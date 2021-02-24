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Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса в Германии

Автор: Андрей Козловский

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с депутатами консервативной партии заявила, что в стране сейчас наблюдается уже третья волна коронавируса. Она также предостерегла от резкого ослабления карантинных ограничений.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух участников встречи.

"Сейчас мы находимся в третьей волны", - сказала канцлер Германии.

По ее словам, любое ослабление карантина, которые ввели в конце прошлого года и продленных до 7 марта, должно осуществляться осторожно и постепенно.

Закрытие всех второстепенных предприятий и пограничный контроль с Австрией и Чехией, где были вспышки инфекции, связанные с более заразным штаммом вируса, помогли Германии снизить количество новых случаев коронавируса в стране. Однако медленная вакцинация населения и новые вспышки COVID-19 могут помешать ослаблению карантина.

"Мы не можем позволить себе взлеты и падения", - сказала Меркель, добавив, что любое возвращение к нормальной жизни должно происходить осторожно.

Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране сейчас наблюдается уже третья волна коронавируса. Однако пока нельзя спрогнозировать ее масштаб.

Также он заявил, что Евросоюз частично ответственен за третью волну пандемии коронавирус в Европе. Он считает, что на эпидемиологическую ситуацию повлияла политика ЕС в области закупок вакцины и проблемы, связанные с ее доставкой.

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