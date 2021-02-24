Меркель заявила про третю хвилю пандемії коронавірусу в Німеччині
Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з депутатами консервативної партії заявила, що в країні наразі спостерігається вже третя хвиля коронавірусу. Вона також застерегла від різкого послаблення карантинних обмежень.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох учасників зустрічі.
"Зараз ми знаходимося в третій хвилі", - сказала канцлер Німеччини.
За її словами, будь-яке послаблення карантину, які ввели в кінці минулого року і продовжених до 7 березня, має здійснюватися обережно і поступово.
Закриття всіх другорядних підприємств і прикордонний контроль з Австрією і Чехією, де були спалахи інфекції, пов'язані з більш заразним штамом вірусу, допомогли Німеччині знизити кількість нових випадків коронавірусу в країні. Однак повільна вакцинація населення і нові спалахи COVID-19 можуть завадити послабленню карантину.
"Ми не можемо дозволити собі злети і падіння", - сказала Меркель, додавши, що будь-яке повернення до нормального життя повинне відбуватися обережно.
Нагадаємо, раніше голова Міністерства охорони здоров’я Польщі Адам Недзєльський заявив, що в країні наразі спостерігається вже третя хвиля коронавірусу. Однак поки не можна спрогнозувати її масштаб.
Також він заявив, що Євросоюз частково відповідальний за третю хвилю пандемії коронавірусу в Європі. Він вважає, що на епідеміологічну ситуацію вплинула політика ЄС в області закупівель вакцини та проблеми, пов'язані з її доставкою.