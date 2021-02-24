Меркель заявила про третю хвилю пандемії коронавірусу в Німеччині

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з депутатами консервативної партії заявила, що в країні наразі спостерігається вже третя хвиля коронавірусу. Вона також застерегла від різкого послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох учасників зустрічі.

"Зараз ми знаходимося в третій хвилі", - сказала канцлер Німеччини.

За її словами, будь-яке послаблення карантину, які ввели в кінці минулого року і продовжених до 7 березня, має здійснюватися обережно і поступово.

Закриття всіх другорядних підприємств і прикордонний контроль з Австрією і Чехією, де були спалахи інфекції, пов'язані з більш заразним штамом вірусу, допомогли Німеччині знизити кількість нових випадків коронавірусу в країні. Однак повільна вакцинація населення і нові спалахи COVID-19 можуть завадити послабленню карантину.

"Ми не можемо дозволити собі злети і падіння", - сказала Меркель, додавши, що будь-яке повернення до нормального життя повинне відбуватися обережно.