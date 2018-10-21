Меркель заявила о прекращении поставок оружия Саудовской Аравии

Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Решение было принято из-за неопределенности в деле убийства журналиста

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна не будет экспортировать вооружение в Саудовскую Аравию из-за неопределенности в деле убийства журналиста Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Меркель подчеркнула, что Германия осуждает убийство журналиста Хашкаджи и в связи с этим не может продолжать экспортировать оружие Саудовской Аравии.

"Есть настоятельная потребность прояснить, что произошло. Мы далеки от прояснения этого и привлечения виновных к ответственности. Что касается экспорта вооружений, это невозможно при нынешних обстоятельствах", - сказала канцлер Германии.

Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель и глава Министерства иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявили, что данных, представленных Эр-Риядом об убийстве саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, недостаточно.

Напомним, 20 октября Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста Хашкаджи, а также высказали предположение, что журналист умер от удушающего захвата сзади или удушения руками.